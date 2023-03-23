Общество

ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин

ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы после представления отчета правительства РФ за 2022 год, Мишустин сообщил, что сегодня ребята из дальних уголков страны, сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут поступить в ведущие российские вузы, пишет РИА Новости.

«Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать», - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.