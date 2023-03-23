Общество

«Сообразим на троих»: Братья навек, транспортные проблемы и смена псковского представителя в Общественной палате. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 марта. Как всегда, постоянные соведущие Александр Савенко, Константин Калиниченко и Сергей Васильев обсудили с радиослушателями самые интересные и важные темы общественно-политической повестки.

Ключевые темы обсуждения:

- Русский с китайцем - снова братья навек. Прощай, Европа! Идем на Восток - правильно ли направление движения? Каковы перспективы Псковской области, оказавшейся на отшибе, вдалеке от мейнстрима? И не попробовать ли продвигать Псков в расчете на миллионы китайских туристов как место, где пусть и недолго жил вождь мирового пролетариата и сохранены ленинские места и памятники?

- Ремонт Ольгинского моста и транспортные проблемы. Можно ли было их избежать? Решил бы проблему временный мост-дублер, если б его построили? И всегда ли надо слушать общественное мнение?

- Смена представителя Псковской области в Общественной палате России. Бессмысленный симулякр или дополнительная возможность для решения проблем отдельных категорий наших граждан?