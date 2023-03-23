Общество

«Дни Росгвардии» идут в Псковской области

Ведомственная акция «Дни Росгвардии» проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Накануне своего профессионального праздника в рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии» росгвардейцы встретились с учащимися политехнитеческого колледжа. Мероприятие прошло в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» в Пскове.

Росгвардейцы рассказали об истории создания Росгвардии, особенностях службы и функциях ведомства, а также привели примеры из служебной рутины сотрудников.

Учащимся показали документальный фильм о росгвардейцах, которые выполняют задачи по защите интересов государства, а также для них организовали выставку литературы, экспозиция рассказывает о службе в Росгвардии.

В завершение встречи росгвардейцы рассказали студентам о порядке поступления в высшие учебные заведения, которые готовят кадры для службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

В ведомстве напомнили, что День Росгвардии отмечается 27 марта. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) образована в 2016 году. В соответствии с указом президента Российской Федерации силовая структура была создана на основе внутренних войск МВД России, преобразованных в войска национальной гвардии Российской Федерации.

В их состав были включены переданные из министерства внутренних дел РФ органы управления и подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, подразделения специального назначения (СОБР и ОМОН), а также авиационные подразделения.