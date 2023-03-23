Общество

Более тысячи новых отечественных лекарств зарегистрировали в России в 2022 году

За прошлый год в России были зарегистрированы более тысячи новых отечественных лекарств и более 3 тысяч медицинских изделий. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Как заверил премьер-министр, с замещением отечественными лекарствами импортных во многом связан рост фармацевтической промышленности на 10%, пишет FlashNord.

Мишустин добавил, что развивается и легкая промышленность. Например, в Ивановской области открылось крупнейшее в России предприятие по выпуску трикотажного полотна, а в Нижегородской области строят высокотехнологичное текстильное производство.