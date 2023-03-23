Общество

Справедливороссы предлагают ввести новые выплаты на детей для потерявших работу родителей

Законопроект фракции «Справедливая Россия – За правду» по поддержке семей с детьми вынесли на первое чтение в Государственной Думе. Документ предусматривает новые выплаты на детей для родителей, потерявших работу, заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

Фото: Александр Елисеев

«Мы предлагали выплачивать справедливый базовый доход всем семьям с детьми. Речь идет о малообеспеченных семьях, где родители потеряли работу и официально зарегистрированы безработными. Малообеспеченными семьями предполагается считать семьи, где размер среднедушевого дохода семьи не превышает трехкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ», – сказал политик.

Он уточнил, что размер выплат предлагается установить в размере одного регионального прожиточного минимума на ребенка. Они будут предусмотрены за счет федерального бюджета на детей, которые родились или были усыновлены после 1 января 2022 года.