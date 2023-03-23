Общество

Около 80 участников соберет форум работающей молодежи в Пскове

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области откроется в Пскове 24 марта. На форумной площадке соберутся около 80 участников, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В основе форума — образовательная программа, направленная на выявление необходимых ресурсов для комфортного баланса жизни и работы, а также на определение проблемных зон работающей молодежи. В качестве площадок в этом году выбраны Псковский областной совет профсоюзов, региональный ресурсный Центр добровольчества, Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

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Мероприятие проводят с целью популяризации работающей молодежи, продвижения профсоюзного движения, повышения уровня осведомленности трудящихся о своих правах. Помимо этого, участникам будет предоставлена возможность узнать о практиках работы с молодежью в крупных предприятиях региона, среди которых Псковский хлебокомбинат, ЗАЭ «ЗЭТО» и «Велторф».

Завершится форум 26 марта. Его организаторами выступают Псковский областной совет профсоюзов, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области, ПсковГУ.