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Общество

Блогера Максима Каца* заочно арестовали за фейки об армии РФ 

23.03.2023 17:39|ПсковКомментариев: 0

Басманный суд Москвы в четверг санкционировал заочный арест блогера Максима Каца*, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Каца Максима Евгеньевича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок стражи исчислять в виде двух месяцев с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Максиму Кацу* предъявили обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде либо штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Уголовное дело возбудили 7 апреля 2022 года. В настоящее время срок расследования продлен до 7 апреля. 9 марта следствие объявило Каца в международный розыск.

В июле Минюст РФ включил блогера в реестр физических лиц - иностранных агентов. Также является бывшим депутатом муниципального собрания московского района Щукино.

Напомним, в июле 2020 года политтехнолог-«полевик» Максим Кац, ранее работавший с «Яблоком» и известный по ряду внутрипартийных скандалов, приезжал в Псков и встречался с руководством реготделения «Яблока» и местными активистами.

*признан в РФ физлицом-иноагентом

Теги: #арест
Источник: Псковская Лента Новостей
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