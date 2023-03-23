Общество

В 23 ФАПах Островского района до конца года запустят продажу лекарств

До конца года продажа лекарств будет запущена ещё в 23 ФАПах Островского района и пяти ФАПах Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В Островском районе все готово для увеличения количества ФАПов, торгующих лекарственными препаратами. Сейчас в районе лекарства можно купить только в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Кахново, а с 1 апреля это станет возможным и в деревнях Шики (Шиковский ФАП) и Подмогилье (Маршевицкий ФАП)», - прокомментировали в облздраве.

На данный момент все готово к началу продаж, в наличие есть необходимый набор препаратов, который можно дополнить по заявкам жителей.