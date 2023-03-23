Общество

Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие ... развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», - приводит текст поручения РИА Новости.

Доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Минпромторг сообщал, что в стране идет работа над ограничением оборота пластиковых изделий в целях снижения вреда, наносимого экологии.