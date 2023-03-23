Общество

Международный день борьбы с депрессией отмечают 24 марта

Международный день борьбы с депрессией отмечается ежегодно 24 марта. Его цель - привлечь внимание людей к проблемам психического здоровья.

Депрессия (от латинского «deprimo» – «подавлять», «давить») – самое распространенное психическое расстройство, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины. По мнению врачей, это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения, сообщает calend.ru.

В зависимости от количества симптомов и степени их тяжести, депрессию разделяют на легкую, умеренную или тяжелую. Последний вариант приводит к полной неработоспособности человека – потере сна, аппетита, заторможенности мышления и суицидальным наклонностям, поэтому требует госпитализации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 350 млн человек в разных странах мира страдают от депрессии. По статистике, каждый десятый после 40 лет сталкивается с различными формами депрессивного расстройства психики, при этом большую часть из них составляют женщины. Заболевание встречается у 5% детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, а больший процент суицидов случается в период юношеской депрессии. Каждая пятая женщина страдает от депрессии после рождения ребенка. Развитие болезни могут спровоцировать некоторые группы лекарственных препаратов, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.