Общество

Число атак хакеров по электронной почте в России за год удвоилось

Количество атак на компьютеры россиян с использованием электронной почты за год выросло в два раза, сообщили в компании T.Hunter. Если в феврале 2022 года защитные решения данного разработчика обнаружили чуть более 5 млн писем с вирусами, то за это — около 10 млн.

«С начала СВО число рассылочных писем с вредоносными файлами перманентно растет, и оно коррелирует с общим увеличением информационно-телекоммуникационных преступлений», — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Число атак по электронной почте резко выросло с конца февраля 2022 года и эта тенденция продолжается, подтвердила директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина.

Однако в «Лаборатории Касперского» замечают определенный спад активности хакеров. В январе-феврале защитные продукты компании выявили около 20 млн писем с вредоносными вложениями, тогда как год назад их было 25,7 млн, сообщают «Известия».

В своем блоге Securelist компания отмечает, что массовые рассылки вредоносного ПО происходят волнами, на большом промежутке времени количество срабатываний защитных механизмов «то растет, то падает», но в целом на протяжении последних лет имеется «восходящий тренд».

«Злоумышленники часто маскируют свои письма под деловую переписку. Уже три года подряд лидирующие позиции занимает троянец Agensla, крадущий учетные данные из браузера, а также почтовых и FTP-клиентов.

В 2022 году он был самым распространенным вредоносным вложением в почте (7,14%). Второе место в 2022-м занимало шпионское ПО Noon (4,89%), а третье — троянец Badun (4,61%), распространяющийся под видом заархивированных электронных документов, — рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Антон Ковтун.