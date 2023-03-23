Общество

Большая часть россиян опасается мошенников - опрос

Возрастание рисков оказаться жертвами мошенников за последнее десятилетие отметили 61% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Как показывают результаты исследования, почти каждый пятый (19%) считает, что опасность оказаться в сетях мошенников в настоящее время осталась на прежнем уровне, снижение таких рисков видят 8% сограждан, пишет «Интерфакс».

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В свою очередь 3% респондентов вообще не видят какой-либо опасности для себя в этом плане, 8% участников опроса затрудняются что-либо сказать по этому поводу, отмечают социологи.

Опрос был проведен 3-5 марта 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.