Общество

Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «История отечественных спецслужб»

Учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений региона приглашают принять участие в олимпиаде «История отечественных спецслужб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По традиции, участники будут соревноваться в комплексном испытании знаний по истории России и обществознанию (тестовые тематические вопросы и сочинение на одну из предложенных тем по выбору участника), иностранному языку (лексико-грамматическое задание и понимание письменного текста), а также физической культуре.

Этапы проведения олимпиады:

I (муниципальный) в ноябре 2023 года;

II (региональный) в декабре 2023 года.

По итогам проведения олимпиады победителям, призерам и участникам начислят баллы, которые будут учитываться при поступлении в ПсковГУ.

Соорганизаторы олимпиады: Псковский государственный университет, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, Общество изучения истории отечественных спецслужб.

Срок подачи заявок – до 15 сентября 2023 года по месту обучения.

Телефон для справок: 66-80-07.