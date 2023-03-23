Общество

Даты весенних общегородских субботников определили в Великих Луках

Традиционный весенний месячник по благоустройству пройдёт в Великих Луках с 28 марта по 20 мая. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своём Telegram-канале. Он пригласил великолучан принять участие в общегородских субботниках, которые состоятся 7, 14 и 21 апреля, а также 5, 12 и 19 мая.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Обращаюсь ко всем юридическим лицам, городским предприятиям и организациям, учреждениям торговли и других сфер с призывом организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов», - отметил Николай Козловский.

Он призвал жителей города не оставаться в стороне и принять участие в благоустройстве своих дворов и города в целом.