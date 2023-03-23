Общество

Муниципальным депутатам не придётся ежегодно декларировать доходы

Законопроект о разрешении не декларировать доходы и имущество муниципальным депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе и не получающим денежное вознаграждение за счёт средств бюджета, внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников. Документ включён в повестку мартовской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вступивший в силу 1 марта 2023 года федеральный закон упрощает процедуру предоставления сведений о доходах и расходах для депутатов представительных органов муниципальных образований. Подавать декларации они обязаны теперь только в двух случаях: в течение четырёх месяцев со дня избрания и если в течение отчётного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года.

Действия муниципального депутата в ситуациях, когда он не делал дорогостоящих покупок, также регламентируются – об отсутствии крупных сделок необходимо в письменной форме сообщить губернатору через управление по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области. Соответствующая форма прилагается к законопроекту.

Кроме того, документ учитывает новые нормы федерального законодательства, изменившего правила обеспечения доступа третьих лиц к персональным данным, содержащимся в декларациях о доходах и позволяющим идентифицировать не только лицо, но и принадлежащее ему имущество. Эти сведения перестанут быть общедоступными. Новый порядок предполагает размещение на официальных сайтах обобщённой информации о количестве депутатов, предоставивших декларации либо сообщивших губернатору о несовершении крупных сделок.