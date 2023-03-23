Общество

«Титан-Полимер» представил вакансии псковским студентам

Сотрудники ООО «Титан-Полимер» провели встречу со студентами IV курса ПсковГУ на вузовской «Неделе карьеры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: ООО «Титан-Полимер»

Специалист по подбору персонала ООО «Титан-Полимер» Юлия Керман рассказала будущим выпускникам, обучающимся по специальности «Электроснабжение» о производстве БОПЭТ-плёнки, широких возможностях ее применения и востребованности продукции.

Сейчас численность работников составляет около 280 человек. В списке вакансий - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, техник-программист и другие.

Студентам презентовали предприятие, актуальные вакансии, социальную программу и условия труда. Одно из важных преимуществ трудоустройства на заводе «Титан-Полимер» - возможность кадрового роста для перспективных сотрудников. В качестве примера привели выпускника Никиту Павлова, он обучался в ПсковГУ по направлению «Техносферная безопасность». Начав работу аппаратчиком, он перешел на должность специалиста по охране труда, а затем стал начальником смены.

«Профориентационные встречи со студентами ПсковГУ будут продолжены», – отметили в «Титан-Полимер».