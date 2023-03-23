Общество

Школьникам-изобретателям предоставят возможность внести вклад в развитие российской науки

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» ключевым направлением своей работы, помимо развития предпринимательских способностей, определило участие молодежи в передовом техническом творчестве.

Участники программы смогут внести вклад в развитие российской науки, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как отметил председатель правления РДДМ Григорий Гуров, движение ставит перед собой масштабную цель — сломать барьер, отделяющий детей от их научных открытий.

«Чтобы вырастить талантливого ученого, стране необходимо еще со школьной скамьи воспитывать в детях страсть к исследованию и познанию окружающего мира. Именно поэтому уже 3 апреля состоится запуск всероссийского проекта "Гражданская наука", в котором смогут принять участие школьники от восьми до 17 лет и студенты СПО», — рассказал он.

Организаторы проекта объяснили значение термина «Гражданская наука». Он означает участие в научных исследованиях людей, не имеющих специального образования.

По программе специалисты помогут Санкт-Петербургскому орнитологическому обществу в изучении редких видов птиц Ленинградской области. Вместе с федеральным научным центром биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН дети узнают о биоразнообразии беспозвоночных в пресных водах России. Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства расскажет детям о домашних растениях.