Общество

Второй региональный форум работающей молодежи в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове сегодня, 24 марта.

На площадке форума собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты. Участники приехали из 18 муниципалитетов Псковской области.

Форум будет работать по насыщенной образовательной программе. Молодые люди пройдут тренинги, прослушают лекции, примут участие в квизе, посетят местные предприятия и не только. Подробнее о старте форма – в фоторепортаже Вадима Боченкова.