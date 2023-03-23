Общество

В России появится учебник о традиционных семейных ценностях для подростков

Пособие для подростков о традиционных семейных ценностях планируется выпустить в России, в нем молодые люди смогут найти советы по выстраиванию отношений внутри семьи, с детьми, между юношами и девушками. Об этом сообщает пресс-служба подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания.

«В России появится учебное пособие по семьеведению для подростков. Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО "Азбука семьи" выпустят пособие для подростков. Его целью станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьники и студенты колледжей смогут найти в нем советы по построению межличностных отношений, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение, отношения детей и отношений между парнем и девушкой, семейные ценности и многое другое, пишет ТАСС.

«Пособие создано при участии команды подростков и молодых взрослых на базе исследований мнения целевой аудитории и призвано ответить на вопросы, которые часто тревожат подростков. Очевидно, что работа с подростками по формированию традиционных семейных ценностей, подготовке к будущей семейной жизни, рождению и воспитанию детей, сегодня необходима», - отметили в институте.

В пресс-службе добавили, что пособие станет частью целой программы по семьеведению, основными задачами которой станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача молодежи базовых знаний из области психологии и педагогики, работа по улучшению отношений подростков с родителями и другими членами семьи, улучшение психоэмоционального состояния молодых людей, формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности.

«Пособие станет частью программы "Семьеведение" для образовательных организаций и будет состоять из печатной версии и видеоуроков», - добавили институте.