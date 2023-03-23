Общество

Большинство российских мужчин умирает внезапной смертью

52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил главный специалист министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40-60 лет. Большинство умирает в этом возрасте», - цитируют Аполохина «Ведомости».

По его данным, 81% мужчин умирают внезапной смертью, причем 74% в этой группе - это смерти на рабочем месте.

Эксперт уточнил, что основная причина гибели мужчин - сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.