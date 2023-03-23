Общество

Великолукские футболисты примут участие в XV международном фестивале «Большие звезды светят малым»

Великолукские футболисты примут участие в XV международном фестивале «Большие звезды светят малым». Об этом сообщает Детская футбольная Лига имени Виктора Горлова.

Великолукский дивизион заслуженного мастера спорта, четырехкратного чемпиона России, победителя Лиги чемпионов Дмитрия Аленичева предстает на международном фестивале «Большие звезды светят малым» с 2015 года.

Фестиваль пройдет в два этапа. Предварительный этап – отборочные именные турниры под патронатом известных российских футболистов и тренеров. Принимают участие все желающие команды. Право выступить в финальном турнире получают команды, занявшие 1 и 2 места в отборочных соревнованиях. В случае их отказа принять участие могут команды, занявшие последующие места на предварительном этапе.

Предварительный этап турнира проходит в Великих Луках – городе, где Дмитрий Аленичев начал заниматься футболом. В этом сезоне соревнования запланированы на следующие даты: команды мальчиков 2014 года рождения – 22-23 апреля, 2015 года рождения – 07-18 июня.

Два сильнейших коллектива попадут на финальный этап фестиваля, который состоится в Анапе с 3 по 10 сентября (2015 года рождения) и с 13 по 20 сентября (2014 года рождения).