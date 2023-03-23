Общество

Дерматолог раскрыла причину раннего старения

Содержание белка в организме влияет на продолжительность молодости и упругость кожи. Такой эффект белка в своем Telegram-канале раскрыла дерматолог Галина Кудряшева. Эксперт назвала нехватку белка одной из причин раннего старения. По ее словам, уже в 30 лет женщина может выглядеть старой, если в ее меню мало белков и много сахара. «Глубокие морщины, ранние морщины, ломкие волосы, ломкие ногти — это все про дефицит белка и коллагена», — написала Галина Кудряшева.

Дерматолог объяснила, что содержащийся в клетках белок выполняет множество функций. Он переносит железо из крови в клетки, помогает выводить токсины и связывает тяжелые металлы. Нехватка белка может стать причиной анемии, высыпаний, плохого цвета кожи и пигментных пятен. Восполнить дефицит можно, включив в ежедневное меню мясо, рыбу, бобовые, орехи, яйца, твердый сыр, творог, морепродукты.

Как отмечает «Лента.ру», ранее врач-терапевт Екатерина Ладыгина рассказала, какие продукты способствуют продлению молодости. По ее мнению, положительный эффект оказывают некоторые ягоды и фрукты, в которых содержатся полипренолы и биофлавоноиды — уникальные природные биорегуляторы.