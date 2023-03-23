Общество

Минздрав назвал неверными данные, что внезапной смертью в России умирает 81% мужчин

В пресс-службе министерства здравоохранения России назвали неверными данные о том, что внезапной смертью в стране умирает 81% мужчин. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в министерстве, на внезапную смерть в России приходится менее 1% умерших. Причем, эта цифра одинакова, как для мужчин, так и для женщин.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин на форуме «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге заявил, что около 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, при этом 74% мужчин в этой группе умирают на рабочем месте, а 81% — умирает внезапно.

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Как отмечает «Газета.ру», вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ по итогам 2022 года увеличилась до 72,6 года.