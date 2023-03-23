Кому повысят пенсию с 1 апреля, объяснила юрист

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 3,3%, это затронет почти четыре миллиона человек. Кому конкретно полагается повышение, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Индексация происходит автоматически и не требует личного обращения, пишет агентство «Прайм».
Всего с апреля прошлого года размер социальных пенсий вырос на 13,3%.
«За все предшествующие годы это одна из самых масштабных индексаций, к тому же опережающая официальный уровень инфляции», — отметила эксперт.
В России социальную пенсию по инвалидности получают инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства и дети-инвалиды. Бывает и социальная пенсия по старости. Она полагается гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно) и постоянно проживающим в этих районах. Если человек не заработал на страховую пенсию, он также вправе получать социальную с 70 (мужчины) и 65 (женщины) лет.
После индексации размеры социальных пенсий с 1 апреля составят:
По словам юриста, размеры некоторых государственных пенсий привязаны к размеру социальной пенсии по старости и также будут увеличены. Это коснется, в частности, военнослужащих по призыву, ставших во время службы инвалидами, детей погибших военнослужащих по призыву, участников Великой Отечественной войны и блокадников.