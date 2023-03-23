Общество

Кому повысят пенсию с 1 апреля, объяснила юрист

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 3,3%, это затронет почти четыре миллиона человек. Кому конкретно полагается повышение, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Индексация происходит автоматически и не требует личного обращения, пишет агентство «Прайм».

Всего с апреля прошлого года размер социальных пенсий вырос на 13,3%.

«За все предшествующие годы это одна из самых масштабных индексаций, к тому же опережающая официальный уровень инфляции», — отметила эксперт.

В России социальную пенсию по инвалидности получают инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства и дети-инвалиды. Бывает и социальная пенсия по старости. Она полагается гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно) и постоянно проживающим в этих районах. Если человек не заработал на страховую пенсию, он также вправе получать социальную с 70 (мужчины) и 65 (женщины) лет.

После индексации размеры социальных пенсий с 1 апреля составят:

по старости; инвалидам II группы, исключая детей; по случаю потери кормильца детям, потерявшим одного родителя — 7 153 рублей в месяц;

инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам; по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери — 17 167 рублей в месяц;

инвалидам I группы; инвалидам с детства II группы; детям-сиротам или учащимся на очной форме обучения сиротам до 23 лет — 14 306 рублей в месяц;

инвалидам III группы — 6 080 рублей в месяц.

По словам юриста, размеры некоторых государственных пенсий привязаны к размеру социальной пенсии по старости и также будут увеличены. Это коснется, в частности, военнослужащих по призыву, ставших во время службы инвалидами, детей погибших военнослужащих по призыву, участников Великой Отечественной войны и блокадников.