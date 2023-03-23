Общество

Актер Николай Дупак скончался на 102-м году жизни

Бывший руководитель Театра на Таганке, советский и российский актер Николай Дупак скончался на 102-м году жизни, об этом сообщила директор театра Ирина Апексимова.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

«Театр соболезнует родным и близким артиста. Для театра, которому он отдал столько лет, это тяжелая весть», - приводит слова Апексимовой РИА Новости.

Она добавила, что все хлопоты по проведению церемонии прощания и похорон театр берет на себя. Прощание с актером состоится в Театре на Таганке в среду в 11.00.

Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в Донецкой области Украины. В 1937 году поступил в театральное училище в Ростове-на-Дону. Актер служил в Таганрогском драматическом театре и Ростовском театре драмы имени М. Горького.

Николай Дупак был участником Великой Отечественной войны, служил в Красной армии до получения инвалидности в сентябре 1943 года. C 1943 по 1963 год служил ведущим актером и режиссером театра имени К. С. Станиславского. С 1963 по 1997 год был директором и актером Театра на Таганке. В 1977-1978 годах – директор Театра на Малой Бронной.

Дупак известен по ролям в таких фильмах, как «Мальчики», «Сорок первый», «Служили два товарища», «Трясина», «Бумбараш», сериалах «Вечный зов» и «Капитан Немо».