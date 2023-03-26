Общество

Весна возьмёт передышку на Северо-Западе России – синоптики

Холодный воздух будет поступать из акватории Баренцева моря на Северо-Запад России в первые дни предстоящей недели.

В результате днём на севере только −1…−6˚, в юго-западной части до 0…+5˚. Но во второй половине периода начнётся потепление, и столбики термометров прибавят 3–4° к своим показаниям, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Центральной России в первые дни, несмотря на дожди, дневная температура в климатических рамках апреля – +9…+14˚. А в четверг-пятницу местами к осадкам может примешиваться снег и похолодает до +3…+8˚.

«Весна возьмёт передышку», – отметили синоптики.

В Санкт-Петербурге время от времени дожди, в первые дни вперемешку со снегом. Вплоть до среды дневная температура +1…+4˚, затем потеплеет до +4…+7˚.

В Москве не обойдётся без дождей. В первую половину рабочей недели ещё сохранится аномальное тепло: днём до +9…+12˚. А в четверг-пятницу ночью возможны слабые заморозки, днём только +5…+8˚.