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Общество

Врач предупредила о главной опасности весны

27.03.2023 08:30|ПсковКомментариев: 0

Весной теплеет, и появляется соблазн скинуть надоевшую зимнюю одежду, но делать это нужно правильно — велик риск простудиться, рассказала врач-ревматолог Дарья Карасева.

Для хорошего самочувствия, крепкого иммунитета и хорошего настроения необходимы прогулки на свежем воздухе. При этом, чем активнее будут действия, тем легче нужно одеваться, заметила специалист, пишет «Прайм».

По ее словам, обманчивая весенняя погода может стать причиной простудных заболеваний. Слишком легкая одежда может привести к переохлаждению.

«Но старайтесь не одеваться и слишком тепло, ведь при перегревании не только ухудшится общее самочувствие, но и возрастет риск простудиться после снятия с себя одежды», — предупредила ревматолог.

Раздеваться весной стоит постепенно: под куртки и плащи надевайте трикотажные водолазки, футболки с длинными рукавами, а кофты и джемперы можно снять. После того как температура воздуха повысится еще на несколько градусов, водолазки можно заменить на короткий рукав. И только когда температура превысит 14-15 градусов тепла, можно теплую верхнюю одежду на что-то более легкое.

Чтобы не простудиться, при выборе одежды обращайте внимание на водонепроницаемость, защиту от ветра, на толщину и покрой ткани, а также на аксессуары — шарфы, палантины, перчатки.

«Часто пациенты жалуются, что накануне появления симптомов ОРВИ были на сквозняке или сидели под кондиционером. Стоит развеять этот миф: заболеть от кондиционера или сквозняка невозможно. Причиной любого простудного заболевания является вирус или бактерия. Если возбудитель очень агрессивен, а иммунная система дала слабину, тогда можно заболеть», — рассказала врач.

Важно укреплять свой иммунитет: одеваться по погоде, восполнять дефицит витаминов, пить достаточное количество воды, часто проветривать помещение, хорошо спать и есть, а также по возможности меньше нервничать. Ведь предотвратить всегда проще, чем лечить, заключила она.

Теги: #врачи
Источник: Псковская Лента Новостей
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