Общество

Юрист прокомментировал особенности увольнения перед майскими праздниками

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин оценил выгоду увольнения перед майскими праздниками.

В текущем году предстоит отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая, три и четыре дня. За весь май будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов.

По словам Южалина, считается, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее увольняться, но при этом в мае разница в рабочих часах окажется не слишком существенной, пишут «Известия».

В мае невыгодно уходить из-за дополнительных выходных, которые влияют на стоимость рабочего времени, отработав меньше можно получить обычную зарплату, отметил юрист. В свою очередь и разница в стоимости рабочего дня будет невелика из-за общего количества рабочих дней, добавил эксперт.

В итоге Южалин рекомендовал решение об увольнении перед майскими праздниками принимать самостоятельно.