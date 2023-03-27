Общество

Рост актуальности темы ESG для регионов отметили в Сбере

Тема ESG для регионов становится все более актуальной — это прямой запрос населения, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК. В компании сотрудник находится с 1999 года, курирует такие направления, как корпоративно-инвестиционный бизнес, сеть продаж, развитие искусственного интеллекта, перспективные направления бизнеса, устойчивое развитие.

«Смотрим по экологической ответственности. Люди точно не хотят свалок, люди хотят чистый воздух. Вторая тема — социальная история. Это, по сути, вторая часть S, которая отвечает за социальное направление. Идем дальше. Про бизнес. Бизнесу интересно развиваться в регионах, где созданы правильные ESG-условия. Посмотрим на национальные проекты. Их 14, и десять из них тоже про ESG. Еще важно понимать, что ESG – это про деньги. С 2018 года в зеленые социальные проекты было привлечено порядка 525 млрд рублей. Из них 115 млрд рублей. были направлены на зеленые города, на инфраструктуру, на ЖКХ и так далее», - рассказал Александр Ведяхин.

В Сбере, по его словам, также идет активная работа в этом направлении: за прошлый год компания сделала 75 проектов на сумму 65 млрд рублей. «Это такие востребованные направления как ЖКХ, образование, инвестиции в инфраструктуру, - пояснил Александр Ведяхин. - Еще одна большая тема — это внутренний туризм. Как показывает практика, туристы едут в те регионы, которые хорошо развивают ESG, потому что там всегда приятно провести время. Хотите развивать внутренний туризм — тоже добро пожаловать в ESG».

Эксперт отметил, что сейчас регионы разделились на три блока: «Первый — это те, которые активно продвигают ESG-повестку. И у них есть четкая корреляция с их успешностью. К ним хотят ехать люди, к ним двигается бизнес, у них уровень доверия власти достаточно высокий. Другая часть — другая крайность, у них соответствующие достаточно низкие показатели. И есть самая большая группа сомневающихся. И мы искренне надеемся, что эта группа сомневающихся перейдет в группу прогрессивных регионов, которые будут развивать свой регион на основании принципов ESG».

Сбер, продолжил он, сделал ESG-рейтинг всех регионов в России. «Мы понимаем, чего не хватает каждому конкретному региону, чтобы продвинуться вперед. Это конкретные действия и конкретные задачи, которые надо решать и которые напрямую коррелируют с теми задачами, которые ставит администрация президента, правительство, которые описаны в национальных стратегиях. Регион, когда реализует то, что мы предлагаем, продвигается и в тех рейтингах, на которые обращает внимание внешняя среда», - заключил Александр Ведяхин.