Общество

Причины отказаться от сахара перечислил диетолог

Первой причиной для отказа от сахара служит постоянное чувство голода, такое мнение выразил диетолог Джесс Хиллард. По его слова, организм привыкает к сахару, быстро его переваривает и провоцирует резкий скачок инсулина в крови, помимо этого, быстрые углеводы влияют на гормоны, которые вызывают чувства голода.

Второй причиной отказаться от сахара является частая смена настроения. Это происходит из-за скачков глюкозы, которые влияют на колебания психологического состояния, пишет RuNews24.

Также у людей, которые едят много сладкого, могут возникнуть проблемы со сном, так как быстрые углеводы вызывают апатию и усталость. В некоторых случаях переизбыток сахара может отразиться на коже лица – возникают акне и камедоны. Кроме того, сладкое повышает инсулин, что впоследствии приводит к выработке кожного жира и закупориванию пор.