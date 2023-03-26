Общество

В Волгограде стартовал опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

Инициативные группы в понедельник начали изучать общественное мнение по переименованию Волгограда в Сталинград.

По результатам опросов к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум, пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова.

«С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города - изучать общественное мнение. Сегодня у нас пока один район - Дзержинский. Завтра в трех районах будут работать группы. И так до конца недели», - сказал собеседник агентства, отметив, что к следующей неделе будет принято решение о проведении или непроведении референдума.

Он добавил, что изучение общественного мнения по переименованию города будет проходить в формате встреч с общественными организациями. Так, в понедельник планируется собрание более 100 человек.

Ранее с инициативой вернуть городу-герою историческое имя выступили волгоградские ветераны. В ответ на их просьбу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о создании общественного совета по предварительному изучению мнения населения о переименовании города в Сталинград. Было сказано, что по итогам работы совета будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум.

В феврале ВЦИОМ провел опрос о возвращении Волгограду исторического названия. Результаты опроса показали, что жители города скорее не поддерживают эту инициативу (67%). Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется обсуждение переименования Волгограда в Сталинград. Более того, он призвал относиться к подобным инициативам осторожно, так как опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей города не в восторге от этой идеи.

С 1589-го по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия Сталинград в качестве символа Волгограда, это наименование официально можно использовать в ходе проведения массовых мероприятий шесть раз в год.