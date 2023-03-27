Сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником поздравил Александр Котов от депутатского корпуса

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Спикер регионального парламента пожелал росгвардейцам успешного выполнения служебных и боевых задач, здоровья и благополучия.