Общество

Сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником поздравил Александр Котов от депутатского корпуса

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Росгвардия играет особую роль в единой государственной системе обеспечения безопасности – в задачи ведомства входит борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана общественного порядка и важных государственных объектов. Псковские росгвардейцы с честью несут службу и многократно делом доказали свой высокий профессионализм. Сегодня сотрудники подразделений Росгвардии участвуют в специальной военной операции, демонстрируя мужество и стойкость духа, верность присяге и Отечеству», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента пожелал росгвардейцам успешного выполнения служебных и боевых задач, здоровья и благополучия.