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Общество

Какой будет погода в Псковской области в конце марта, рассказала синоптик

27.03.2023 12:54|ПсковКомментариев: 0

Похолодание и снег придут в Псковскую область на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в ближайшие дни. Преимущественно это будет 28 марта. Затем мы ожидаем понижения ночных температур. До конца недели они, с большой вероятностью, будут отрицательными - от 0 до - 10 °C в отдельных местах. Дневные температуры при этом останутся положительными от 0 до + 9 °C. Это все-таки март, погода пока еще зимняя», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что установления устойчивых плюсовых температур в Псковской области до конца марта не предполагается.

Теги: #Погода в Пскове #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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