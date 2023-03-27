Общество

Какой будет погода в Псковской области в конце марта, рассказала синоптик

Похолодание и снег придут в Псковскую область на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в ближайшие дни. Преимущественно это будет 28 марта. Затем мы ожидаем понижения ночных температур. До конца недели они, с большой вероятностью, будут отрицательными - от 0 до - 10 °C в отдельных местах. Дневные температуры при этом останутся положительными от 0 до + 9 °C. Это все-таки март, погода пока еще зимняя», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что установления устойчивых плюсовых температур в Псковской области до конца марта не предполагается.