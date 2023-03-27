Общество

«Единая Россия» передала гуманитарную помощь фонду для детей-инвалидов в Мариуполе

Партия «Единая Россия» передала гуманитарную помощь благотворительному фонду для детей-инвалидов в Мариуполе, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Фото здесь и далее: «Единая Россия» / Telegram

Наборы для творчества, ноутбуки, музыкальный центр и многое другое для организации досуга детей привезла глава партийного гумштаба Анна Кузнецова

«Мы поговорили с родителями. Их волнует проведение коррекционных занятий, наличие специалистов, проведение обследований, получение препаратов. Постараемся наладить инклюзивную форму, которая была бы для детей более правильной. Нужно найти и форматы консультаций специалистов – заочные, телемедицина, другие», - пояснила Анна Кузнецова.

Также для городской детской футбольной команды Анна Кузнецова передала спортивный инвентарь.