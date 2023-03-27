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Общество

«Самозанятые» в Псковской области заработали 3,5 млрд рублей за год

27.03.2023 13:17|ПсковКомментариев: 0

«Самозанятые» в Псковской области заработали 3,5 млрд рублей за 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) ввели на территории Псковской области 1 июля 2020 года. Основанием послужил региональный закон № 2078-ОЗ, принятый 8 мая 2020 года.

По состоянию на март 2023 года в качестве плательщиков НПД (или «самозанятых») в налоговых органах региона зарегистрировались 22 тысячи 565 налогоплательщиков. Из них 18 тысяч 686 «самозанятых» осуществляют свою деятельность на территории именно Псковской области.

Всего за 2022 год «самозанятые» региона зарегистрировали доходы более чем на 3 миллиарда 505 миллионов рублей. При этом сумма исчисленного налога составила 139 миллионов 802 тысяч рублей.

В число наиболее популярных видов деятельности, которые выбирают плательщики НПД в Псковской области, по-прежнему входит строительство, продажа товаров собственного производства и услуги косметологии.

Также «самозанятые» активно регистрируются как водители такси, парикмахеры и те, кто сдает в аренду жилье.

Напомним, применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), при этом отсутствует обязанность использовать ККТ (при этом «самозанятые» обязаны формировать чеки в программе «Мой налог») уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию. Это позволяет легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков.

Для регистрации в качестве «самозанятого» не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. В качестве самого удобного способа регистрации УФНС России по Псковской области рекомендует бесплатное приложение «Мой налог», которое необходимо установить для этого на мобильное устройство.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе, ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации, можно найти на официальном сайте ФНС России.

Теги: #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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