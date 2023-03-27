Общество

Как хронический стресс может привести к раку кожи, рассказала врач

Хронический стресс негативно сказывается на здоровье и на состоянии кожи. Такое состояние может вызвать рак кожи, сообщила врач-косметолог Анастасия Савина.

Это обусловлено тем, что стресс вызывает изменения в нервной и эндокринной системах, влияющих на работу всех органов, пишет RuNews24.

Например, человек, находящийся в состоянии стресса, может стать восприимчивее к инфекциям. Это вызовет развитие различных кожных заболеваний и аллергических реакций. Также могут обостриться уже имеющиеся болезни.

Врач рекомендовала обращаться к специалистам при появлении проблем с кожей, а также посоветовала получить консультацию психолога при необходимости.