Общество

Формирование заторов льда прогнозируют на реках в Псковской области

Формирование заторов льда прогнозируют на реках в Псковской области. Об этом сообщает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

На селекторном совещании МЧС России с докладом о возможных чрезвычайных ситуациях на текущую неделю выступил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило.

На текущей неделе эксперты ВНИИ ГОЧС прогнозируют формирование активного паводка, который может привести к подтоплению объектов инфраструктуры в Саратовской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской и Московской областях, а также в Пермском крае, республиках Татарстан и Удмуртия. Прогнозируется вскрытие Волги выше Твери и рек в Новгородской, Свердловской, Челябинской и на востоке Ленинградской областей.

«При активном развитии весенних процессов прогнозируется формирование заторов льда при вскрытии водоёмов на реках Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия. На азиатской территории страны сохраняется вероятность подтоплений объектов инфраструктуры в Приморском крае, где возможен подъем уровней воды до двух с половиной метров», - говорится в сообщении.

Напомним, в Псковской области в связи с паводком ввели режим повышенной готовности в двух районах региона.