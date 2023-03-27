Формирование заторов льда прогнозируют на реках в Псковской области. Об этом сообщает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
На селекторном совещании МЧС России с докладом о возможных чрезвычайных ситуациях на текущую неделю выступил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило.
На текущей неделе эксперты ВНИИ ГОЧС прогнозируют формирование активного паводка, который может привести к подтоплению объектов инфраструктуры в Саратовской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской и Московской областях, а также в Пермском крае, республиках Татарстан и Удмуртия. Прогнозируется вскрытие Волги выше Твери и рек в Новгородской, Свердловской, Челябинской и на востоке Ленинградской областей.
Напомним, в Псковской области в связи с паводком ввели режим повышенной готовности в двух районах региона.