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Общество

День бесплатной юридической помощи организуют в Пскове 31 марта

27.03.2023 15:35|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке адвокатской и нотариальной палат проведет День бесплатной юридической помощи для социально незащищенных граждан в очно-заочной форме 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации.

В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7 с 10.00 до 17.00. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения. Так, например, в офисе можно будет получить консультации нотариуса, специалистов по ЖКХ, практикующих адвокатов.

Прием юриста также будет организован в Нотариальной палате Псковской области по адресу: Псков, улица Советская, дом 60а. Граждане смогут получить консультации по нотариальному праву с 10.00 до 16.00. Дополнительная информация по телефону 8 (8112) 33-12-13.

Псковское отделение Ассоциации продолжает работать и в новом формате - консультации можно получить в режиме телефонной связи. Единый телефон для обращений +79532356767.

Бесплатная юридическая помощь является приоритетным направлением работы организации. Псковское региональное отделение разработала уникальную методику, благодаря которой юридическую помощь можно получать и в отдаленных районах области.

«Мы уже протестировали данный проект, он назывался "Территория права" и был реализован благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Мы не только сами выезжали в районы и проводили там информационные дни, но и организовали регулярную связь жителей шести районов с юристами посредством проведения онлайн-консультаций и онлайн-лекций. Итоги проекта показали необходимость продолжения такой работы и расширения его географии. Так что сейчас мы подали на конкурс в Фонд новый проект "Территория 2.0", очень надеемся, что он будет поддержан», - отметила руководитель аппарата Неля Лебедева.

Теги: #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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