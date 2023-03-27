Начальника псковской Росгвардии наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградили начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Игоря Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Торжества, посвящённые Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, состоялись в Санкт-Петербурге сегодня, 27 марта. В рамках мероприятий сотрудников управления Росгвардии по Псковской области наградили государственными наградами.
Росгвардейцы в Петропавловской крепости возложили цветы к могиле императора Александра I, издавшего 27 марта 1811 года указ о формировании внутренней стражи, правопреемницей которой является Росгвардия.
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв вручил государственные награды росгвардейцам, которые, в соответствии с указом президента Российской Федерации, награждены за отличия в ходе специальной военной операции, обеспечение общественной безопасности, охрану важных государственных объектов, оказание помощи гражданам, задержание опасных для общества преступников.
В ознаменование Дня войск национальной гвардии Российской Федерации был произведён традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.