Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Где и как псковичи планируют отдыхать летом?

Планируют ли псковичи куда-то поехать в отпуск? Что им мешает? Когда они были в отпуске последний раз? Смотрите подробности в новом выпуске ПЛН-ТВ.