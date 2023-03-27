Общество

В Европейской России начинается арктическое вторжение

В европейской части России начинается арктическое вторжение.

Накануне зима попыталась вернуться в Санкт-Петербург – температура ушла в минус, пошёл снег. В то же время на большей части Русской равнины в начале недели продолжало царить апрельское тепло. Снежный покров не увеличивался, а наоборот, активно продолжал разрушаться, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Москве, например, накануне было +9°, здесь уже почти не осталось снега – он полностью растаял в центре города. В Новгородской области термометры показали до +9°. В итоге под водой оказались 7 мостов и полсотни приусадебных участков. В Калуге паводком подтоплено 9 многоквартирных домов. Талая вода стала причиной аварии на местной газораспределительной станции.

«Хорошая новость в том, что в ближайшие дни паводковые процессы в европейской части страны замедлятся. Но изменение погоды принесёт жителям региона много новых проблем», – предупредили синоптики.

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Похолодание, пробившееся накануне на северо-запад страны, связано с атмосферным фронтом очередного атлантического циклона. В настоящий момент, волна холодного воздуха распространяется по Восточной Европе на Юг. Большая часть Русской равнины в течение дня останется вне зоны арктического вторжения — сегодня оно успеет пробиться только в Причерноморье. Но завтра, по мере смещения вихря на восток, его облачные поля начнут активно захватывать Европейской Россию. В зоне столкновение холода и тепла станет усиливаться ветер. Здесь порывы могут превышать 20 метров секунду.

Всё это время арктический холод в зоне фронта будет пробиваться вглубь Русской равнины, и минимальных значений температура достигнет в самом конце марта. В этот период тёплый воздух окажется вытеснен в Поволжье и Предуралье. А в Центр, в Черноземье, в Низовья Дона и на Кавказ вернутся заморозки. Причём, в Ленинградской области, на Кольском полуострове и в Карелии воздух в ночные часы может остывать до −10° и даже холоднее.

Как отметили специалисты, Москва дыхание Арктики ощутит уже в четверг. Сегодня в столице ещё апрельские +11°. Завтра облаков на небе станет больше и посвежеет до +8°. Ну а затем погода впервые с середины месяца вернётся в рамки климата: на термометрах +5…+7° днём и слабые заморозки в ночные часы. Местами в отдельных районах мегаполиса к дождям может примешиваться снег. Так что, на дорогах снова станет скользко – сигнал водителям о том, что менять резину на летнюю пока рановато.