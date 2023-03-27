Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оплата за ОДН с марта
о показаниях электросчётчика
и снова в грязи
Антон Минаков о работе ЛДПР
Парк у реки Милевки
построй дом своей мечты
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
Защита для псковских предпринимателей
Оазис здоровья под Псковом
досрочный выход на пенсию
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Договор с «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
форум работающей молодежи
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
 
 
 
ещё Общество 27.03.2023 12:540 Какой будет погода в Псковской области в конце марта, рассказала синоптик 28.03.2023 09:000 Юрист объяснил, вправе ли работодатель запрашивать кредитную историю 28.03.2023 08:300 Кому и на сколько повысят пенсии в 2023 году, рассказали россиянам 28.03.2023 08:130 Мошенники начали использовать искусственный интеллект для фишинга 28.03.2023 08:010 Сильный дождь со снегом прогнозируется в Псковской области 28 марта 28.03.2023 07:000 В Европейской России начинается арктическое вторжение
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 22.03.2023 09:573 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Юрист объяснил, вправе ли работодатель запрашивать кредитную историю

28.03.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Информация о кредитной истории человека относится к конфиденциальной, и поэтому работодатель не может просто так получить сведения о ней, рассказал «Известиям» директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, чтобы получить сведения о кредитной истории, соискатель должен либо сам направить запрос — например, через сервис «Госуслуги», либо в письменном виде дать работодателю согласие на запрос такой информации. «Если согласия нет, то, теоретически, работодатель не сможет получить эту информацию», — объяснил Южалин.

Он добавил, что даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве.

«Дело в том, что отказ в трудоустройстве должен быть мотивирован исключительно деловыми качествами соискателя, а кредитная история в разряд «деловые качества» не попадает. Если работодатель откажет в трудоустройстве по этому основанию, то соискатель может обжаловать такой отказ в суде», — отметил юрист.

Теги: #кредит #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 51 человек
28.03.2023, 09:150 В тарифы на ЖКУ предложили включить установку счетчиков 28.03.2023, 09:000 Юрист объяснил, вправе ли работодатель запрашивать кредитную историю 28.03.2023, 08:450 Житель Струг Красных избил сожительницу из-за ревности 28.03.2023, 08:300 Кому и на сколько повысят пенсии в 2023 году, рассказали россиянам
28.03.2023, 08:130 Мошенники начали использовать искусственный интеллект для фишинга 28.03.2023, 08:010 Сильный дождь со снегом прогнозируется в Псковской области 28 марта 28.03.2023, 07:420 Более 100 дзюдоистов поучаствовали в межрегиональном турнире памяти героев-десантников 6-й роты 28.03.2023, 07:210 Ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах предложили в России
28.03.2023, 07:000 В Европейской России начинается арктическое вторжение 27.03.2023, 22:180 Установлена причина подтопления подвалов домов на улице Текстильной в Пскове 27.03.2023, 22:000 Как хронический стресс может привести к раку кожи, рассказала врач 27.03.2023, 21:500 Участникам оборота упакованной воды напомнили об обязанности передавать сведения о маркировке
27.03.2023, 21:450 Чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству прошел в Великих Луках 27.03.2023, 21:400 Мать троих детей лишили родительских прав в Палкинском районе 27.03.2023, 21:300 Коллективы областного колледжа искусств выступили в Новоржеве в рамках проекта «Культурные выходные» 27.03.2023, 21:190 Свыше 3,5 тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю
27.03.2023, 21:020 Вода из реки Шелонь подошла к улице Береговой в Порхове 27.03.2023, 21:000 Назван самый популярный у российских туристов зарубежный город по итогам зимы 27.03.2023, 20:430 Два провала образовались на дорогах Плюсского района 27.03.2023, 20:400 Выставка «Родники моей жизни» петербургского художника работает в Пскове
27.03.2023, 20:300 Промоину на асфальтовой дороге заделали в псковской деревне Кебь 27.03.2023, 20:250 Поднятие уровня воды ожидается в реке Шелонь Порховского района 27.03.2023, 20:202 «Бал Победы» проведут в Пскове в преддверии 9 мая 27.03.2023, 20:100 Псковичка избила до смерти своего знакомого
27.03.2023, 20:050 Как юная порховичка с ОВЗ обучается с помощью видеоувеличителя, рассказал Александр Козловский 27.03.2023, 20:000 Росгвардейцы провели «Урок мужества» для учащихся псковской школы 27.03.2023, 19:450 В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах 27.03.2023, 19:400 Лекцию о царских монетах прочитают в Пскове
27.03.2023, 19:300 Священнослужители побеседовали с осужденными в Псковской области 27.03.2023, 19:200 Два дома останутся без электроснабжения в Острове 28 марта из-за спила деревьев 27.03.2023, 19:100 Псковские работодатели могут помочь снизить напряженность на рынке труда 27.03.2023, 19:050 Уровень воды в реке Ловать достиг 389 сантиметров
27.03.2023, 19:000 Более 50 юных музыкантов стали лауреатами международного конкурса в Пскове 27.03.2023, 18:500 Рейтингомер: приговор Маркову, уход Шерстобитова и Елкин о крокодилах в Великой. ВИДЕО 27.03.2023, 18:450 О «весенних тружениках» рассказали в Полистовском заповеднике 27.03.2023, 18:350 «Вода в подвале под пол»: река Пскова затопила частные дома в Любятово
27.03.2023, 18:270 Сову выпустили на волю после восстановления в псковском подворье. ВИДЕО 27.03.2023, 18:200 Опрос ПЛН-ТВ: Где и как псковичи планируют отдыхать летом? 27.03.2023, 18:151 Родственники ищут главу многодетной семьи в Пскове 27.03.2023, 18:000 Услугами самозанятых пользуется каждый пятый работодатель — опрос
27.03.2023, 17:591 Два парка затопило в центре Пскова. ФОТО 27.03.2023, 17:560 Конкурс для социально ориентированных НКО стартовал в Псковской области 27.03.2023, 17:540 Убивший бывшую сожительницу пскович сядет в тюрьму почти на 10 лет 27.03.2023, 17:521 Семьеведение, контрацепция и фоточки для соцсетей
27.03.2023, 17:500 Социально-экономический лицей №21 отметил 45-летие в Пскове 27.03.2023, 17:480 Меры поддержки военнослужащих и их семей напомнили псковичам 27.03.2023, 17:470 Движение по дороге Гривки - Новодети ограничили в Дновском районе 27.03.2023, 17:440 Онлайн-экскурсию по закулисью подготовили в псковском театре драмы. ВИДЕО
27.03.2023, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 марта 27.03.2023, 17:290 Рейтингомер: приговор Маркову, уход Шерстобитова и Елкин о крокодилах в Великой 27.03.2023, 17:200 Дно вошло в список бюджетных железнодорожных направлений из Петербурга 27.03.2023, 17:170 Причины отказаться от сахара перечислил диетолог
27.03.2023, 17:040 Деревня Райская частично ушла под воду в Псковской области 27.03.2023, 17:010 Жители Псковской области отдали мошенникам более двух миллионов рублей 27.03.2023, 16:421 Более четверти безналичных операций в Псковской области приходится на СБП и Р2Р-переводы - ВТБ 27.03.2023, 16:300 Жителям трех районов Псковской области расскажут о нюансах Единого налогового счета
27.03.2023, 16:211 Вышедшая из берегов река затопила трассу в Псковской области 27.03.2023, 16:165 Россиян предупредили о подорожании подключения частных домов к электричеству 27.03.2023, 16:070 «Постскриптум»: Курс на «Золотую маску», последствия непогоды и кадровый каскад. ВИДЕО 27.03.2023, 15:590 Ещё в одном районе Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
27.03.2023, 15:580 Митрополит Тихон возглавил работу комиссии для желающих принять монашеский постриг 27.03.2023, 15:530 Рост концентрации вредных выбросов в России побил прошлогодний рекорд 27.03.2023, 15:440 Автобусный рейс отменили в Дедовичах из-за паводка 27.03.2023, 15:430 Начальника псковской Росгвардии наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
27.03.2023, 15:350 День бесплатной юридической помощи организуют в Пскове 31 марта 27.03.2023, 15:255 «ГорДозор»: Можно ли сделать в Пскове дороги раз и навсегда? ВИДЕО 27.03.2023, 15:160 Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе 27.03.2023, 15:132 Подборку бюджетных зарубежных направлений собрали для туристов из России
27.03.2023, 15:050 Подснежники распустились в музее-усадьбе народа сето в Печорском районе 27.03.2023, 15:030 Путин поручил упростить использование Fan ID 27.03.2023, 14:560 Московский пилот станет участником 27-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках 27.03.2023, 14:510 «Деловой понедельник»: О разработке регионального инвестиционного стандарта в Псковской области. ВИДЕО
27.03.2023, 14:451 «Остается 5-10 см»: вода в подвалах домов на Запсковье подступает к электрощитам 27.03.2023, 14:430 Пскович в очередной раз попался за рулем в нетрезвом виде 27.03.2023, 14:340 Новый лекционный проект запустил Псковский музей-заповедник 27.03.2023, 14:300 Течение реки свернуло пешеходный мост в псковской деревне
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru