Общество

Юрист объяснил, вправе ли работодатель запрашивать кредитную историю

Информация о кредитной истории человека относится к конфиденциальной, и поэтому работодатель не может просто так получить сведения о ней, рассказал «Известиям» директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, чтобы получить сведения о кредитной истории, соискатель должен либо сам направить запрос — например, через сервис «Госуслуги», либо в письменном виде дать работодателю согласие на запрос такой информации. «Если согласия нет, то, теоретически, работодатель не сможет получить эту информацию», — объяснил Южалин.

Он добавил, что даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве.

«Дело в том, что отказ в трудоустройстве должен быть мотивирован исключительно деловыми качествами соискателя, а кредитная история в разряд «деловые качества» не попадает. Если работодатель откажет в трудоустройстве по этому основанию, то соискатель может обжаловать такой отказ в суде», — отметил юрист.