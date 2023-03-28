Общество

Поставщик пожаловался на опочецкий дом-интернат из-за отклонения его заявки на аукцион

Индивидуальный предприниматель направил жалобу в Псковское УФАС в отношении Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов из-за отклонения заявки на участие в электронном аукционе на поставку дезинфицирующих средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Причиной отказа стало непредоставление сертификата о происхождении товара. Заявитель считает отклонение заявки незаконным и необоснованным в связи с тем, что заказчик в извещении не устанавливает запрет, в соответствии с постановлением РФ от 5 февраля 2015 года №102, исходя из которого следует, что требование о предоставлении сертификата о происхождении товара является обязательным, если таковое установлено в извещении.

Заказчик, в свою очередь, согласился с доводом заявителя и пояснил, что ограничение не было установлено из-за невнимательности.

Псковское УФАС России признало жалобу обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.