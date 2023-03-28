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Общество

Снег и дождь прогнозируют в Псковской области 29 марта

28.03.2023 11:53|ПсковКомментариев: 0

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в регионе пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого. Местами осадки будут сильными. Днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах ночью в Псковской области образуется гололедица. Ожидается ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -4 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от +1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Теги: #регион60 #погода #весна
Источник: Псковская Лента Новостей
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