Общество

Снег и дождь прогнозируют в Псковской области 29 марта

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в регионе пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого. Местами осадки будут сильными. Днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах ночью в Псковской области образуется гололедица. Ожидается ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -4 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от +1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.