Общество

Выпускникам псковских школ предлагают поступить в петербургский вуз по целевой квоте

День открытых дверей для учащихся образовательных учреждений 10-11 классов на тему целевого обучения проведет управление Роспотребнадзора по Псковской области 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Целевое обучение будущие абитуриенты смогут пройти в Северо-Западном государственном университете имени И. И. Мечникова (город Санкт-Петербург), специальность: медико-профилактическое дело.

Школьников приглашают на встречу в управление Роспотребнадзора по Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21А). Мероприятие начнется в 15.00.