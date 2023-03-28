Общество

Врач назвал продукты, повышающие риск развития рака желудка

Хирург Аркадий Беджанян перечислил продукты, которые могут спровоцировать возникновение и развитие рака желудка. Специалист отметил, что к таким продуктам относятся консервированные и соленые продукты.

Среди таких продуктов - селедка, оливки и квашеная капуста. На развитие заболевания может косвенно повлиять большое количество соли и нитратов, пишет RuNews24.

Также врач внес в этот список продукты, богатые жирами. В том числе масло и мясо. Риск возникновения рака желудка могут увеличить продукты, которые содержат консерваторы и красители – газировка, конфеты и другие.

Хирург посоветовал исключить из рациона жареные продукты из-за содержания канцерогенов и призвал следить за рационом, употреблять больше клетчатки.