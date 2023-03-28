Общество

Более 12 тысяч раз псковичи воспользовались услугой снятия наличных на кассах сети «Пятерочка» с начала года

Сбер совместно с X5 Group запустил сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятёрочка». С начала года псковичи совершили более 12 тысяч таких транзакций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Клиенты Сбера могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, причём без комиссии. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.

«Наша задача — расширить доступ людей к финансовым услугам с помощью простых и удобных инструментов. За пять месяцев пилотирования данного проекта мы получили большое количество позитивных откликов. Анализ показывает, что возможность получения средств на кассах очень востребована, особенно в районах с небольшим количеством банкоматов. Рекордсменами по количеству транзакций и объему снятых наличных стали с. Середка и пос. Тямша Псковского района. Данный сервис позволяет жителям экономить время, совмещая покупку продуктов с получением наличных», – рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.