Общество

Средняя стоимость лапши и пюре быстрого приготовления увеличилась на 24%

Средняя стоимость лапши и пюре быстрого приготовления увеличилась на 24% - до отметки 52 рубля, при этом объемы продаж выросли на 12%. Такие данные приводит разработчик онлайн-касс «Эвотор».

Стоимость продукции заметно отличается в зависимости от региона. Так, в Москве средняя цена «быстрой» лапши зафиксирована на отметке 114 рублей, в Санкт-Петербурге — 80 рублей, пишет RuNews24.

Дешевле всего лапша в Волгоградской области: 24 рубля, в Удмуртии (31 рубль), а также в Чувашии (36 рублей) и Оренбургской области (37 рублей).