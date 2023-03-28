Общество

Гуманитарный груз в зону СВО передали депутаты Собрания

Резиновую обувь, технический инвентарь и продукты питания передали участвующим в специальной военной операции псковским росгвардейцам вице-спикеры Юрий Сорокин, Александр Братчиков и заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике Владимир Кузь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области Игорь Иванов поблагодарил депутатов за оказанную помощь и сообщил Юрию Сорокину, приехавшему на передачу груза, что через два-три дня автомобиль с гуманитарным грузом прибудет на место в зону СВО.

Депутаты Псковского областного Собрания, по словам Юрия Сорокина, с самого начала спецоперации взаимодействуют с Росгвардией. «Год назад никто не был готов к такому стремительному развитию событий, много, что было нужно. Сейчас всё организовалось, и снабжение находится на достаточно высоком уровне, но, я уверен, наша помощь лишней не будет», - отметил вице-спикер.

Депутат обратил внимание, что поддержку военнослужащим и добровольцам также оказывают псковские организации и горожане. «Многие люди сейчас чувствуют социальную ответственность и помогают нашим парням в зоне проведения специальной военной операции. До тех пор, пока это нужно, мы будем оказывать помощь», - заверил вице-спикер Юрий Сорокин.