Похолодание в Европейкой России будет кратковременным - синоптики

В европейской части России усиливается последнее похолодание марта, сообщает метеоцентр «Фобос».
Причина непогоды – холодный фронт, который накануне начал пробиваться в западные регионы страны. Сегодня фронтальный раздел пробьётся уже на Русскую равнину, и его облачные поля будут накрывать, по большей части, регионы России: от Причерноморья до Арктики. Западнее линии Санкт-Петербург – Белгород дожди будут переходить в снег, а наиболее интенсивные осадки ожидаются на склонах Кавказа, где местами может выпасть свыше 20–30 мм влаги за сутки.
Вслед за атмосферным фронтом в Европейскую Россию продолжат поступать арктические воздушные массы. В зоне его влияния будет активно понижаться температура, а местами даже формироваться новый снежный покров.
Арктическое вторжение будет кратковременным, и уже в пятницу днём холодный воздух начнёт лучше прогреваться. А к выходным в атмосфере над регионом вновь возобладают юго-западные потоки, и на территорию Европейской России устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы.