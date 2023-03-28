Общество

Похолодание в Европейкой России будет кратковременным - синоптики

В европейской части России усиливается последнее похолодание марта, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Зима попыталась вернуться в Калининград и Санкт-Петербург, где с понедельника продолжаются снегопады. Ну а в эпицентре стихии накануне оказались наши соседи: в Минске осадков выпало столько, что на улицах снова выросли сугробы, а показания термометров после понедельничных +10°С вдруг ушли в минус», - говорится в сообщении.

Причина непогоды – холодный фронт, который накануне начал пробиваться в западные регионы страны. Сегодня фронтальный раздел пробьётся уже на Русскую равнину, и его облачные поля будут накрывать, по большей части, регионы России: от Причерноморья до Арктики. Западнее линии Санкт-Петербург – Белгород дожди будут переходить в снег, а наиболее интенсивные осадки ожидаются на склонах Кавказа, где местами может выпасть свыше 20–30 мм влаги за сутки.

Вслед за атмосферным фронтом в Европейскую Россию продолжат поступать арктические воздушные массы. В зоне его влияния будет активно понижаться температура, а местами даже формироваться новый снежный покров.

Арктическое вторжение будет кратковременным, и уже в пятницу днём холодный воздух начнёт лучше прогреваться. А к выходным в атмосфере над регионом вновь возобладают юго-западные потоки, и на территорию Европейской России устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы.